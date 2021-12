Gianluigi Buffon analisou o impacto da passagem de Cristiano Ronaldo na Juventus e acredita que algo se perdeu com a chegada do internacional português.

«A Juventus teve a oportunidade de ganhar a Champions League no seu primeiro ano, que foi aquele em que estive no PSG, e eu não conseguia entender o que aconteceu. Quando voltei, trabalhei dois anos com Cristiano Ronaldo e estivemos bem juntos, mas acho que a Juventus perdeu aquele ADN de ser uma equipa», disse em entrevista ao TUDN.



«Chegámos à final da Champions League em 2017 porque éramos uma equipe cheia de experiência, mas, acima de tudo, éramos um todo. Perdemos isso com o Ronaldo», afirmou.