Aos 12 minutos já vencia por 2-0, mas a Juventus deixou-se empatar em casa do Sassuolo, a três bolas, e somou o terceiro jogo consecutivo sem ganhar na Serie A (veja aqui todos os golos do jogo).

Cristiano Ronaldo foi titular nos bianconeri e viu Danilo, antigo jogador do FC Porto, a inaugurar o marcador aos cinco minutos, num remate de fora de área. Pouco depois, aos 12m, Pjanic assistiu de forma brilhante Higuaín e o argentino fez o 2-0.

Tudo fácil, tudo simples para a Juventus.

O problema é que este Sassuolo não desistiu e foi em busca da reviravolta, iniciado por Djuricic, antigo médio do Benfica, aos 29 minutos.

Já na segunda parte, aos 51 minutos, o empate: Berardi, com um livre extraordinário, deixou Szczesny pregado ao chão e fez o 2-2. Não satisfeita, a equipa da casa operou a reviravolta logo a seguir, aos 54m, por Caputo.

Do 2-0 inicial, a Juventus viu-se a perder ainda antes da hora de jogo, mas ainda tinha uma palavra a dizer: a 25 minutos do fim, Alex Sandro, também ele ex-jogador do FC Porto, desviou de cabeça ao primeiro poste para fazer o 3-3 final.

Ronaldo bem tentou, mas não conseguiu faturar. Ganhou o duelo o guarda-redes adversário, Consigli.

Já a Roma, de Paulo Fonseca, venceu na receção ao Hellas Verona, por 2-1, e consolidou o quinto lugar da tabela classificativa – tem agora cinco pontos de vantagem em relação ao Nápoles.

Veretou, aos dez minutos, e Dzeko, aos 45+3m, fizeram os golos da formação romana. Para o Verona, que contou com Miguel Veloso no onze, reduziu Pessina, aos 47m.

Mais cedo, Rafael Leão foi titular no triunfo caseiro do Milan frente ao Parma, de Bruno Alves, por 3-1.

Kurtic ainda deu vantagem à equipa do central português, em cima do intervalo, mas os rossoneri deram a volta no segundo tempo, com golos de Kessié (55m), Romagnoli (59m) e Çalhanoglu (77m).

Por sua vez, Mário Rui viu do banco o empate do Nápoles em casa do Bolonha, a uma bola. Manolas marcou para os napolitanos, Barrow respondeu para a formação visitada.

Nos outros jogos do dia, destaque para o empate da Lazio, a zeros, na casa da Udinese. A Sampdoria bateu o Cagliari por 3-0, enquanto a Fiorentina venceu em casa do Lecce por 3-1.