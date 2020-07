O Nottingham Forest, com os portugueses Yuri Ribeiro e Tobias Figueiredo no onze inicial, empatou esta quarta-feira (2-2) na receção ao Swansea, em jogo da 44.ª e antepenúltima jornada do Championship, a segunda liga inglesa.

Os vermelhos recuperaram de duas desvantagens para somar um ponto na luta pelo play-off de subida. Ameobi bisou, com golos aos 20 e 55 minutos, respondendo aos tentos de Brewster (8m) e Ayew (45m). Tiago Silva foi suplente utilizado nos locais.

O Nottingham mantém o quinto lugar, com 70 pontos, mais cinco que o Millwall, que tem 65 e é sétimo, primeiro lugar abaixo dos que dão acesso a play-off de subida. Faltam disputar duas jornadas e um total de seis pontos.

Na luta pela subida direta (sobem dois dessa forma), o Brentford venceu o Preston por 1-0 e é terceiro, com 81 pontos, ficando agora a um do WBA, vice-líder com 82. O Leeds, líder com 84 pontos e menos um jogo: defronta o Barnsley na quinta-Feira.

O Bristol City, sem o português Pedro Pereira, empatou na receção ao Stoke (1-1).