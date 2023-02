Rudi Garcia, treinador do Al Nassr, explica que os quatro golos que Cristiano Ronaldo marcou ao Al-Wehda (4-0), na liga saudita, resultaram do maior entrosamento que os jogadores já têm com o internacional português.

«Cristiano Ronaldo alcançou um grande nível de homogeneidade e harmonia com os companheiros de equipa e, com o passar do tempo, eles começaram a perceber aquilo que ele quer e quando vai marcar», referiu o treinador francês em declarações ao jornal saudita Arriyadiyah.

Cristiano Ronaldo já tinha marcado um golo na liga saudita, portanto fica a contar com cinco em três jogos, marca que já lhe permitiu ultrapassar a fasquia dos 500 golos só em campeonatos.

«Foi uma boa noite para Cristiano Ronaldo, porque marcou quatro golos», destacou ainda Rudi Garcia a seguir ao póquer do português.