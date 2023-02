Cristiano Ronaldo!



Quatro vezes Cristiano Ronaldo. O internacional português marcou um póquer no regresso do Al Nassr aos triunfos frente ao Wehda (4-0).



Depois de ter feito o primeiro golo na ronda anterior, foi como o "ketchup". Cristiano Ronaldo precisou de vinte minutos para desbloquear a partida em Meca com um pontapé cruzado de pé esquerdo. Volvidos cerca de vinte minutos, CR7 voltou a marcar novamente de pé esquerdo.



Eficácia total da equipa de Rudi Garcia que não contou com Ospina, Pity Martínez, Talisca e Álvaro González. No entanto, Ronaldo assumiu o encontro e completou o hat-trick de penálti, no arranque do segundo tempo.

À passagem da hora de jogo, o atacante chegou ao póquer num lance que se tornou, durante anos, uma das suas imagens de marca. Ronaldo superou os defesas em velocidade e depois de ter permitido uma primeira defesa a Atiah, não falhou na recarga.

O português podia ter alcançado mais um golo, mas decidiu tentar a assistência para um clube ao invés de assumir o pontapé. O resultado acaba por ser demasiado pesado para o Al Wehda que enviou duas bolas aos ferros da baliza contrária, uma delas por Gerson Rodrigues, português que é internacional pelo Luxemburgo.



Com esta vitória o Al Nassr igualou o Al-Shabab no primeiro lugar embora tenha menos dois jogos cumpridos.