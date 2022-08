O Manchester United continua a não conseguir vencer na Liga Inglesa, e neste sábado foi mesmo humilhado pelo Brentford (4-0).

Cristiano Ronaldo, que voltou à titularidade nos "red devils", no fim do jogo saiu visivelmente irritado com a exibição da equipa, tendo indo diretamente para os balneários sem cumprimentar os adeptos do United presentes no estádio.