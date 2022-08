Cristiano Ronaldo intrometeu-se entre Roy Keane, Jamie Carragher e Gary Neviile quando os antigos jogadores estavam a fazer o pré-jogo do Manchester United-Liverpool no relvado de Old Trafford.

Keane estava precisamente a falar do internacional português, quando Cristiano se aproximou. O camisola 7 cumprimentou Gary Neville, depois passou por Jamie Carragher, praticamente ignorando o antigo futebolista do Liverpool e que tem sido um crítico do português.

Por fim, Ronaldo cumprimentou e trocou uns dedos de conversa com Roy Keane. O irlandês foi capitão de equipa do United quando Ronaldo chegou a Old Trafford. É audível Ronaldo perguntar a Keane onde o antigo médio tem andado, com o irlandês a dizer «bom ver-te, Ronaldo».

Por fim, já depois de Ronaldo deixar o local, o pivot brinca com Carragher e diz: «Boa conversa contigo, Jamie.» O homem de Liverpool responde «deu-me uma branca» e ri.