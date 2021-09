Ángel Di María deu uma longa entrevista à TYC Sports em que fala sobre vários episódios da carreira e sobre várias figuras com que trabalhou, como Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho.

«Ele é louco, é um fenómeno. Comigo sempre foi boa gente», começou por dizer Di María sobre o técnico português, mas continuou depois:

«No balneário ele reclamava e discutia com qualquer um, não se importava quem fosse. Uma vez começou a discutir com o Cristiano Ronaldo no balneário, a dizer que ele não corria, que os outros corriam para ele. Não se importa com nada.»

«Um dia eu tinha quatro cartões amarelos e ele disse-me: ‘Se receberes um cartão amarelo neste jogo, dou-te quatro dias de folga’. E eu entrei e fiz uma falta terrível, que foi quase vermelho direto, e ganhei os meus dias de folga», recordou Di María, que falou também sobre Cristiano Ronaldo.

«Comigo sempre foi incrível. O que se vê em campo é uma coisa, fora dele é uma pessoa normal. No meu primeiro aniversário no Real Madrid, convidei o Marcelo e o Pepe e, como o Cristiano estava sempre com eles, convidei-o também. Pensava que não iria aparecer, mas mandou-me mensagem e disse que sim. Apareceu em minha casa e sentou-se com os meus amigos a beber uma cerveja, tranquilamente, como se nada fosse.»

Di María falou ainda sobre Neymar e sobre as piadas que ele e Leo Paredes fazem ao companheiro brasileiro do PSG.

«Sempre que acontece alguma coisa, nós dizemos: ‘Em primeiro lugar nós [Argentina] e em segundo o Brasil [recordando a final da Copa América]’. E ele queixa-se: ‘Os argentinos sempre com a mesma piada, sempre com a mesma piada’. Deixamo-lo louco, mas ele se presta e adora.»

«Neymar é uma alegria, é festa todo o dia, tem um coração enorme. Quando o conheci percebi porque o Leo Messi gosta tanto dele, porque é impossível não gostar daquele miúdo. Ele desfruta dos jogos, fica mal um dia ou dois por perder, mas depois passa», explicou o argentino.

Nem tudo são boas recordações na entrevista de Di María e o jogador contou quem foi o pior treinador que apanhou até hoje: Louis Van Gaal.

«O Cristiano Ronaldo lutou para que eu ficasse no Real Madrid. Sergio Ramos e Casillas não queriam que eu fosse embora, mas com o Florentino Pérez era tudo muito difícil», começou por recordar. Dos merengues foi então para o Manchester United onde encontrou Van Gaal.

«Ganhávamos 3-0, eu marcava e assistia e, no dia a seguir, ele vinha ter comigo para me mostrar vídeos dos passes que eu tinha falhado. Ele colocou-me de parte desde o primeiro dia porque não gostava que os jogadores fossem mais importantes do que ele. Foi o pior treinador que tive».

Di María elegeu ainda os melhores jogadores com quem já jogou: «Messi, Marco Verrati, Zlatan, Luka Modric e Toni Kroos», explicando depois: «O Cristiano precisa de espaço e eu gosto de jogadores que resolvem em pouco espaço.»