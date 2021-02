Federico Chiesa chegou à Juventus no início da temporada. O avançado de 23 anos foi entrevistado por um pequeno adepto, no âmbito de uma iniciativa do jornal Tuttosport e diz que «nem pensou duas vezes» quando lhe telefonaram com a proposta de se mudar para a Juve.

«É um sonho tornado realidade. Assim que me ligaram, disse imediatamente que sim. Não pensei duas vezes. É realmente fantástico vestir a camisola da Juventus», afirmou.

Questionado sobre como é jogar com Cristiano Ronaldo, Chiesa respondeu: «Cristiano Ronaldo é o mais forte de todos. Para mim é um símbolo, sempre o admirei. Ele é muito forte, mas também é forte fora de campo.»

«Na minha opinião, é o maior de todos os tempos. Alguém que marcou mais de 700 golos, não se pode dizer o contrário», frisou.