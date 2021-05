A Juventus venceu o Inter Milão por 3-2, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Serie A. Cristiano Ronaldo falhou um penálti, marcou na recarga e foi substituído ao minuto 70, quando a sua equipa estava em inferioridade numérica.



Após o encontro, o técnico Andrea Pirlo garantiu que, ao contrário do que é habitual, Ronaldo até ficou satisfeito com a substituição, embora tenha seguido diretamente para o balneário.



«Penso que foi a primeira vez que ele ficou feliz por ter sido substituído. Estávamos com um jogador a menos e ele andava a correr atrás das sombras. Ele estava feliz e a sorrir no balneário», garantiu Pirlo, em declarações à Sky Sport Itália.



A Juventus subiu à condição ao quarto lugar da Serie A, continuando a lutar pela presença na próxima edição da Liga dos Campeões.



Quanto ao seu futuro, Andrea Pirlo foi mais evasivo: «Ainda não pensei sobre o futuro. Estava apenas focado no jogo de hoje. Iremos falar do futuro mais à frente.»