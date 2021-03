Pirlo falou este sábado aos jornalistas e a eliminação da Liga dos Campeões com o FC Porto foi um dos temas abordados.

O técnico, que fazia a antevisão do jogo com o Cagliaria, disse que «a equipa está a recuperar porque sofreu um duro golpe com o FC Porto.»

«Treinámos juntos e agora estamos a pensar no Cagliari», garantiu, abordado depois a situação de Cristiano Ronaldo e os rumores da saída do jogador português.

«Cristiano Ronaldo está bem, é normal que esteja desiludido com o que aconteceu, tal como toda a equipa. Ele treinou bem, e acho que se recuperou para poder jogar amanhã à noite.»

«É normal que haja rumores após uma eliminação. Ele é o personagem mais importante do mundo do futebol, junto com Messi, por isso vão sempre falar deles», disse ainda, fazendo questão de frisar: «vamos recordar que ele esteve sempre bem, marcou 90 golos em 100 jogos nas Juventus. Sempre mostrou o seu valor. Pode acontecer que num jogo não marque, e isso dá sempre que falar.»