A Juventus foi este domingo derrotada por 2-0 na deslocação ao terreno do Inter Milão, ficando no quinto lugar, a sete pontos da dupla de líderes. Ora após a formação milanesa fazer o segundo golo, aproveitando um buraco enorme na defesa da Juventus, foi evidente a desilusão de Cristiano Ronaldo. As câmaras procuraram o internacional português, que não escondeu a deceção com a forma como a equipa estava a defender.