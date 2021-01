Antes do pontapé de saída no dérbi de Itália entre Inter de Milão e Juventus, Arturo Vidal foi cumprimentar alguns dos antigos colegas. Quando o chileno abraçava Chiellini, deu um beijo no símbolo da Vecchia Signora, clube que representou entre 2011 e 2015.



Certamente que os adeptos nerazzurri já perdoaram Vidal, autor do primeiro golo do encontro até ao momento.