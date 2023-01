Cristiano Ronaldo vai ganhar 400 milhões de euros na Arábia Saudita.

A informação foi confirmada à AFP por uma fonte próxima do Al Nassr, clube que contratou o internacional português. Metade do valor corresponde precisamente ao contrato assinado com o clube de Riade, e a outra é a contrapartida ao papel de embaixador da candidatura saudita à organização do Campeonato do Mundo.

«Ronaldo vai receber mais de 200 milhões de euros pelo negócio. Ele vai ser o embaixador da candidatura da Arábia Saudita ao Mundial 2030, por mais 200 milhões.

A mesma fonte confirma ainda que os filhos do Rei Salman estiveram associados à mudança de Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita, financiada pelo Fundo de Investimento Público.

«Mohammad bin Salmán (ndr. o príncipe-herdeiro) e os irmãos, Naif, Turki e Rakan, são todos membros honorários do Al Nassr. Antes ainda de o pai, o Rei Salman, ser nomeado príncipe-herdeiro. Eles queriam garantir a supremacia do seu adorado clube, e colocá-lo debaixo dos holofotes internacionais. Os clubes sauditas não têm capacidade para fazer um negócio destes. O Fundo de Investimento Público é que assegurou o pagamento», acrescenta a fonte citada pela AFP.