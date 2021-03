Cristiano Ronaldo assinou neste domingo o 57.º jogo da carreira com três ou mais golos.

Depois de ser muito contestado após a eliminação da Juventus na Liga dos Campeões aos pés do FC Porto, o avançado português deixou uma mensagem aos críticos e fê-lo com pressa quase inédita. Trinta e dois minutos foi o tempo que Cristiano Ronaldo precisou deste o apito inicial para chegar ao segundo hat-trick mais rápido da carreira.

Melhor só mesmo em setembro de 2015, quando lhe bastaram 20 minutos numa goleada por 6-0 sobre o Espanhol com... cinco golos dele.

3 - Cristiano #Ronaldo has scored his second-fastest career hat-trick: three goals in the first 32 minutes, only against Espanyol in September 2015 he did better, in 20 minutes. Hat-trick.#CagliariJuventus #SerieA