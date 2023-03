O Manchester United sofreu no domingo uma goleada histórica frente ao eterno rival Liverpool, e há quem considere que os red devils podiam ter-se dado melhor se ainda tivessem... Cristiano Ronaldo.

É o caso de Louis Saha, antigo companheiro de Ronaldo em Old Trafford.

«A saída de Ronaldo marcou um novo começo para o Manchester United e deu a ten Hag uma página em branco para desenhar, o que lhe permitiu estabelecer uma mentalidade vencedora no clube», começou por dizer, ao Compare.bet.

«Agora que a mentalidade do clube melhorou, acho que eles estariam ainda melhor se tivessem Cristiano no topo. É difícil ter a certeza, mas quando vejo o Manchester United a perder 7-0 com o Liverpool, só posso pensar que o Cristiano poderia ter ajudado», concluiu.