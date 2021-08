Cristiano Ronaldo despediu-se da Juventus nas redes sociais. Confirmada a mudança para Inglaterra, num regresso ao Manchester United, o astro português deixou uma mensagem aos adeptos italianos, garantindo que deu tudo pelo clube e que amará para sempre a cidade de Turim.

«Hoje despeço-me de um clube fantástico, o maior de Itália e certamente um dos maiores da Europa. Dei o meu coração e a minha alma pela Juventus e amarei a cidade de Turim até ao fim dos meus dias. A 'tiffosi bianconeri' sempre me respeitou e eu tentei agradecer esse respeito ao lutar por eles em cada jogo, cada época, cada competição. No final, podemos olhar para trás e perceber que alcançámos grandes coisas, não todas as que queríamos, mas, mesmo assim, escrevemos uma bonita história juntos», escreveu Ronaldo numa publicação no Instagram, seguida do hino da Juventus.

«Serei sempre um de vocês. Vocês são parte da minha história, tal como eu me sinto parte de vocês. Itália, Juventus, Turim, adeptos 'bianconeri', vocês vão ficar para sempre no meu coração», concluiu Ronaldo.

O astro português está de regresso ao Manchester United, onde jogou entre 2003 e 2009.