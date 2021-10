Com quatro golos nos primeiros três jogos, Cristiano Ronaldo teve um regresso em cheio ao Manchester United.

Depois desse período de entusiasmo, os Red Devils entraram numa espiral de maus resultados que coincidiu com a perda de eficácia do avançado português que faturou por apenas uma ocasião nas quatro últimas partidas, nas quais a equipa de Ole Gunnar Solskjaer apenas somou duas derrotas e um empate em jogos para a Premier League e uma vitória (para a Champions).

Com isso surgiram algumas críticas a Cristiano Ronaldo, que muitos consideram andar «desaparecido» nos jogos e há já quem questione se o Man United é melhor com ou sem o português em campo.

Mas nesta terça-feira, a pouco mais de 24 horas do encontro com a Atalanta para a Liga dos Campeões, Solskjaer saiu em defesa do jogador. «Cristiano é um jogador de topo e sabemos o que ele é capaz de fazer. Ele está a fazer tudo para ajudar a equipa. Há 11 jogadores com diferentes papéis e responsabilidades na equipa. Agora não ganhámos ao Leicester e há sempre críticas quando não vencemos», disse, citado pela BBC.

O treinador norueguês garantiu ter visto uma reação na equipa após o desaire por 4-2 neste fim de semana. «Sofrer quatro golos é um grane abre-olhos e precisamos de melhorar em diferentes níveis e em muitos detalhes. Ganhar em casa à Atalanta seria excelente e dar-nos-ia uma grande motivação», concluiu.