Em grande forma no Celtic, Jota voltou a brilhar esta terça-feira, na vitória frente ao Ferencvaros (2-0), em jogo da terceira jornada do grupo G da Liga Europa.

Depois de ter marcado um golo e ter feito uma assistência no último jogo – já havia marcado no anterior com ao Aberdeen –, o avançado emprestado pelo Benfica foi decisivo ao assistir de forma brilhante Furuhashi para o primeiro golo do encontro, aos 57 minutos.

A grande assistência de Jota:

O emblema escocês teve depois nos pés uma grande oportunidade para ampliar a vantagem, mas Callum McGregor desperdiçou um penálti, aos 62 minutos. Quem não desperdiçou o 2-0 foi David Turnbull, que fechou o encontro aos 82 minutos.

Com este resultado, o Celtic somou os primeiros três pontos na fase de grupos, e está agora a três do Leverkusen e Betis – com mais um jogo. O Ferencvaros ainda não somou qualquer ponto.