Histórico! Cristiano Ronaldo tornou-se no único futebolista a marcar em cinco edições diferentes do Campeonato do Mundo, após marcar ao Gana nesta última quinta-feira.

O capitão da seleção nacional já reagiu a esse feito, afirmando de que o que aconteceu no Estádio 974 foi «prova de que não há impossíveis», deixando ainda uma promessa de que «isto ainda só está a começar».

«Marcar em cinco Campeonatos do Mundo é alcançar um feito que eu jamais ousaria sonhar, mas é também a prova de que não há impossíveis. O orgulho que sinto em representar Portugal só é comparável à alegria que sinto em cada golo que marco pelo meu país, traduzido em vitórias dedicadas ao nosso povo. Vamos em frente! Isto ainda está só a começar!», escreveu o jogador de 37 anos nas suas redes sociais.