A Juventus venceu o Monza, por 2-1, e conquistou a 25ª edição do Troféu Luigi Berlusconi, num encontro em que Massimiliano Allegri não contou com Cristiano Ronaldo, mas em que teve outro português: Félix Correia, que entrou aos 62 minutos.

Ranocchia, aos 13 minutos, e Kulusevski, aos 53, fizeram os golos da Juventus. No Monza, que teve Pedro Pereira no onze titular, o único golo foi marcado por D’Alessandro, aos 87 minutos.

Após o apito final, Allegri foi questionado sobre as ausências de Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. «Cristiano Ronaldo regressou com entusiasmo. O Paulo Dybala sofreu uma ligeira fadiga na perna esquerda, mas será reintegrado no grupo na segunda-feira. Estão os dois bem», afirmou o técnico, em declarações à Sport Mediaset.

No próximo fim-de-semana, a Juventus defronta o Barcelona para disputar o troféu Joan Gamper.