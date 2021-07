Ao contrário do que foi inicialmente divulgado, o jogo entre Barcelona e Juventus, do Troféu Joan Gamper, vai ter público.



Segundo o emblema blaugrana, a partida vai realizar-se no estádio Johan Cruyff, inicialmente estava previsto ser disputado em Camp Nou, e poderá ter três mil espetadores a assistir.



Este embate pode marcar o reencontro de Lionel Messi com Cristiano Ronaldo. O internacional argentino ainda não renovou contrato com o Barcelona, apesar de o presidente Joan Laporta já ter dado conta de que as negociações estarem a progredir favoravelmente.