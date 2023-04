Cristiano Ronaldo já não joga no Real Madrid, e não esteve na vitória dos merengues frente ao Chelsea esta noite, mas o famoso «Siuuuu» viu-se e ouviu-se em Stamford Bridge.

Tudo porque Rodrygo, aquando do primeiro golo que marcou na partida, decidiu imitar o festejo do internacional português, agora no Al Nassr. No final da partida, o avançado brasileiro explicou o porquê.

«Primeiro pensei em deslizar de joelhos, mas tenho uma pequena inflamação e não podia fazer isso. E então veio-me à cabeça o meu ídolo, que é o Cristiano, e decidi fazer a celebração dele», disse, à Movistar.

Refira-se que o Real Madrid carimbou o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões com um triunfo por 2-0 em casa do Chelsea, depois de já ter ganho em Espanha por 2-0.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)