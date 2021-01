Cristiano Ronaldo tornou-se recentemente na primeira pessoa a atingir os 250 milhões de seguidores no Instagram. A marca redonda foi atingida entre 31 de dezembro de 2020 e 1 de janeiro de 2021 e, desde então, o jogador português já chegou aos 251 milhões.



O avançado da Juventus tem larga vantagem sobre a segunda pessoa mais seguida naquela rede social: a cantora Adriana Grande, que conta com 214 milhões de seguidores. O ator Dwayne Johnson ocupa o terceiro lugar, com 209 milhões de seguidores.



Leo Messi é o segundo jogador de futebol na lista, com 174 milhões de seguidores.



Recorde-se que Cristiano Ronaldo fez ainda a publicação com mais impacto no Instagram em 2020. No dia da morte de Diego Armando Maradona, a 25 de novembro, o português publicou uma fotografia ao lado do argentino, com uma mensagem sentida, que acumulou 19,7 milhões de likes.

