Depois da divulgação da polémica entrevista de Cristiano Ronaldo, em que demonstrou o seu desagrado no Manchester United, não faltaram pretendentes de todos os setores para receber o capitão das «quinas».

Caso disso é Intermarché-Wanty-Gobert, uma das equipas inserida no principal escalão do ciclismo internacional, que anunciou a «contratação» de CR7 para as suas fileiras, publicando uma fotografia do craque português e a seguinte citação: «Eu quero relançar a minha carreira. Então decidi juntar-me à Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.»

Cristiano Ronaldo: "I want to revive my career. I have decided to join Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux."#Parody pic.twitter.com/Ad7UF8qsQQ — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) November 14, 2022

«Se» se concretizasse a contratação de Cristiano Ronaldo, a Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux contaria com dois portugueses na equipa, já que Rui Costa já foi anunciado para a temporada de 2023.