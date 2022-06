Cristiano Ronaldo está preocupado com o futuro do Manchester United. Os Red Devils, recorde-se, já anunciaram uma série de saídas, entre as quais Paul Pogba, Matic, Juan Mata, Lingard e Cavani, mas ainda não contrataram ninguém.

O neerlandês Frenkie de Jong tem sido o principal alvo do mercado, mas todas as tentativas de chegar a um entendimento com o Barcelona têm fracassado.

Ora perante isto, Ronaldo não esconde alguma insatisfação e pressiona o Manchester United a ser mais efetivo no ataque ao mercado. O português desde a época passada tem referido que o clube precisa de mudanças, mas os sinais para a nova época não são animadores.

De resto, e segundo foi possível saber, o capitão da Seleção Nacional continua a gostar de viver em Manchester e de representar um clube no qual foi tão feliz, como tem referido frequentemente. Por isso não pediu para sair. Para já. Mas está a pressionar o clube para fazer as mudanças necessárias.

Enquanto isso, o empresário Jorge Mendes tem perscrutado o mercado, também como forma de perceber que alternativas surgem e, claro, para apertar o Manchester United.

O The Athletic noticiou este sábado que Jorge Mendes se encontrou em Portugal com Todd Boehly, o novo proprietário do Chelsea, que de facto procurou perceber as hipóteses que existem de Cristiano Ronaldo deixar o Man. United.

Para já, porém, essa hipótese não se coloca: os Red Devils não aceitam perder o português, nem este quer forçar uma saída. Mas é claro para todos que o extremo não está satisfeito com a preparação da nova época, até porque não aceita deixar de lutar por títulos.