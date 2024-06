Cristiano Ronaldo conta com um invejável portfólio de investimentos, da hotelaria à estética e, mais recentemente, pelas porcelanas. O capitão da seleção foi, em 2023, o atleta mais bem pago do mundo, de acordo com a revista Forbes. Nesse ano, CR7 terá faturado mais de 240 milhões de euros.

Esta sexta-feira, o avançado anunciou a entrada no capital da Vista Alegre – 10 por cento – e a criação de uma nova empresa com este grupo. Em simultâneo, Ronaldo comprou de 30 por cento do capital da Vista Alegre Espanha.

Desta parceria surgirão empresas na Ásia e no Médio Oriente, a fim de potenciar as marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro.

O Grupo Vista Alegre, que produz porcelana, faiança e grés, totalizou, em 2023, vendas de 129,6 milhões de euros.

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo junta esta vertente à atividade na Medialivre – antes conhecida por Cofina Média – que agrega títulos como o Correio da Manhã, Record, Jornal de Negócios, Sábado, TV Guia e Flash. A partir de segunda-feira, o canal NewsNow junta-se a este portfólio.

Uma lista (aparentemente) sem fim

Em 2023, CR7 adquiriu uma participação na Chrono24, plataforma de vendas online de relógios de luxo. A marca, fundada no último ano, agrega mais de meio milhão de relógios, entre três mil vendedores profissionais de 100 países.

Já em 2021, Ronaldo tinha apostado no capital da Insparya, grupo, até então conhecido como Saúde Viável, que se dedica à área da saúde, nomeadamente aos transplantes capilares.

Nesse ano, o futebolista abriu, em parceria com a norte-americana Crunch, três ginásios no Porto. O investimento nesta operação nunca foi conhecido.

A chegada de Cristiano Ronaldo ao mundo da hotelaria aconteceu em 2016, quando foi anunciada uma «joint venture» de 75 milhões de euros com o grupo Pestana para a construção de quatro novos hotéis: Funchal, Lisboa, Madrid e Nova Iorque. Em simultâneo, foi criada a marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels.

Dois anos depois, o CR7 Pestana chegou a Marrocos. A expansão aponta, agora, para Paris, num investimento de mais de 60 milhões de euros.

Uma das parcerias mais antigas de Ronaldo é a Herbalife, empresa de saúde e bem-estar, com a qual já trabalha há mais de 10 anos, dando a cara por produtos destinados a melhorar a nutrição e o desempenho desportivo.

Cristiano Ronaldo, que é dono das empresas CR7 Lifestyle e CR7 SA, tem ainda o seu nome ligado a negócios como a marca de água mineral URSU, a aplicação de «fitness» e nutrição Erakulis, além de ter coleções de óculos de sol, roupa interior, perfumes e calçado.

Como se todo este «império» não bastasse, o jogador conta também com parcerias com Nike, 7EGEND, zujuGP, Clear, Binance, Free Fire, UFL, Domum Septem, MTG, Jacob & Co e Whoop.

Com mais de 630 milhões de seguidores no Instagram e 170 milhões no Facebook, o astro português continua como principal aposta de muitas empresas para campanhas publicitárias, com as quais chega a faturar perto de 90 milhões de euros.

De acordo com a empresa HopperHQ, Ronaldo cobrou, em 2023, 3.234.000 dólares (quase três milhões de euros) por cada publicação no Instagram.

A todos estes negócios soma-se a sua principal atividade profissional: o futebol. Cristiano Ronaldo tem um contrato de mais de 200 milhões de euros por ano, até 2025, com Al Nassr.