Georgina Rodriguez tem um novo cargo na vida profissional: a espanhola é uma das caras de uma marca de roupa desportiva belga, que dá os primeiros passos no mercado europeu. Georgina tem por isso feito várias publicações nas redes sociais, em que promove a referida marca desportiva.

Curiosamente ao lado de Georgina Rodriguez estão dois nomes bem conhecidos dos portugueses: a modelo Sara Sampaio e a russa Irina Shayk, que também já foi namorada de Cristiano Ronaldo e que cedeu o lugar no coração do português precisamente a Georgina. As três surgem, de resto, no site oficial da marca.