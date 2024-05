Octávio Pudivitr está na antecâmara de um dos maiores combates da história do boxe nacional: o pugilista luxo-moçambicano vai combater em Riade, na Arábia Saudita, frente ao ucraniano Daniel Lapin para o título mundial WBA Continental.

A luta vai acontecer, de resto, na mesma noite em que Fury e Usyk se defrontam no mesmo palco.

«Já tenho falado com os meus amigos: estamos a falar de um título da WBA, um título na Arábia Saudita, em Riade, com milhões de pessoas e milhões de patrocinadores a ver. Eu acho que esta luta pode mudar realmente a minha vida e pode mudar o boxe nacional também», confessou Octávio Pudivitr à DAZN.

«Acho que o maior peso que sinto não é a luta em si, não é o palco em si, mas é o que eu represento. Eu represento Portugal. Eu represento Moçambique. Eu represento os meus amigos, a minha família. Eu represento o Sporting, que é o meu clube. Eu represento a Kingzilla, que é a minha equipa que me criou lá do Porto. Eu represento jovens com muitos sonhos e por isso tenho recebido muitas mensagens.»

Ora para sentir apoio numa noite tão importante em Riade, o pugilista luso-moçambicano gostava até de ter Cristiano Ronaldo na plateia. Por isso deixou uma convite ao astro português.

«Nós temos em Riade muitos portugueses, como Rúben Neves, Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, entre outros. É importante sentir um apoio do Cristiano Ronaldo, do Jorge Jesus ou de qualquer outro português, galvaniza-me ainda um pouco mais. Dá-nos aquela moral extra», referiu.

«Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai estar. Agora, quanto ao resto do pessoal não sei. Mas eu não me importava nada e era muito gratificante para mim, porque eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, se ele viesse dar um apoio extra.»