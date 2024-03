Cristiano Ronaldo aproveitou os dias de férias para estar com a família e «recarregar baterias» na Arábia Saudita.

Numa publicação nas redes sociais, o craque português partilhou alguns momentos que passou com a família no Mar Vermelho, estando numa delas a correr com Georgina Rodríguez à beira mar, de modo a estar em forma para a seleção.

O melhor marcador de sempre da seleção nacional faz parte do lote de oito jogadores que Roberto Martínez dispensou para o jogo frente à Suécia, que está marcado para esta quinta-feira, às 19h45. Ronaldo deverá juntar-se ao estágio mais tarde, de modo a jogar frente à Eslovénia, no dia 26 de março.