O bis apontado na vitória do Al Nassr sobre o Al Ittihad para a Liga saudita permitiu a Cristiano Ronaldo isolar-se no topo da lista dos melhores marcadores mundiais em 2023.

O avançado português chegou aos 53 golos pelo Al Nassr (43) e pela Seleção Nacional (10), tendo ultrapassado o inglês Harry Kane e o francês Kylian Mbappé que faturaram por 52 vezes e já só voltam a competir em 2024.

Cristiano Ronaldo tem mais três golos marcados do que Erling Haaland, que não joga desde 6 de dezembro devido a lesão, desconhecendo-se ainda se estará apto para os dois últimos jogos que o Manchester City ainda terá em 2023.

CR7 ainda pode ampliar a marca, já que o Al Nassr ainda tem jogo marcado para 30 de dezembro, na visita ao reduto do Al Taawon.

Cristiano Ronaldo é o melhor marcador da Liga saudita, com 19 golos, mais três do que Aleksandar Mitrovic, avançado do Al Hilal de Jorge Jesus.