Cristianinho Jr. desde cedo mostrou dotes para o futebol, mas aparentemente não é o único dos cinco filhos de Cristiano Ronaldo a ser fã de futebol.

Esta segunda-feira, a companheira do futebolista português, Georgina Rodríguez, partilhou alguns momentos com os filhos e num dos vídeos, Mateo surge com uma camisola do Paris Saint-Germain.

O curioso é que o equipamento tem o nome de Kylian Mbappé inscrito nas costas, jogador francês que pode estar de saída do clube.