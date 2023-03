Cristiano Ronaldo ficou em branco na derrota do Al Nassr com o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo e após o jogo não escondeu o enorme desagrado pelo resultado que deixa a equipa de Riade mais longe do líder do campeonato saudita.

Enquanto recolhia aos balneários, o avançado português reclamava com o que tinha acontecido e acabou por descarregar a fúria a pontapear garrafas de água colocadas junto à linha lateral.

Veja o momento: