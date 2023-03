O Al-Ittihad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, recebeu e venceu esta quinta-feira o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 1-0, no jogo grande da 20.ª jornada da primeira liga da Arábia Saudita, que opôs os dois primeiros classificados e que resulta num novo líder na prova.

Um golo de Romarinho, aos 80 minutos, decidiu um jogo que teve uma primeira parte pobre e uma segunda mais animada, valendo a liderança à equipa de NES, que tem agora 47 pontos. O Al Nassr perde o comando e cai para o segundo lugar, mantendo os 46 pontos.

Ronaldo, assim como toda a equipa do Al Nassr, tiveram uma exibição desinspirada, num jogo que confirmou que o Al-Ittihad é a "kryptonite" da equipa comandada por Rudi Garcia, que já tinha sido eliminada por NES e companhia nas meias-finais da Supertaça.

Os primeiros 45 minutos tiveram pouco para contar e apenas uma bola enquadrada com as balizas, aos sete minutos, por parte de Al-Amri. Ao minuto 29, Ronaldo finalizou na área e criou algum frenesim, mas estava em fora de jogo.

Na segunda parte, houve mais emoção e chegada às balizas, com Álvaro González, de regresso após lesão ao fim de dois meses, a salvar o Al Nassr aos 58 minutos, com um corte quase em cima da linha, negando o 1-0 a Romarinho.

O Al Nassr, que surgiu num sistema diferente neste jogo, com três centrais, não conseguiu muita chegada à baliza contrária e o Al-Ittihad acabou por materializar em golo a maior chegada ofensiva, a dez minutos dos 90. Num contra-ataque bem conseguido pela direita, Sharahili enganou vários adversários, puxou para dentro e colocou um grande passe de pé esquerdo para a zona central, onde Romarinho apareceu em posição legal para bater Nawaf com um remate de pé direito.

Cristiano Ronaldo, que ao longo do jogo não conseguiu ter muita bola, apareceu no terceiro de sete minutos de compensação com a melhor ocasião do Al Nassr, mas Grohe fez uma grande defesa.

Depois de quatro vitórias seguidas, o Al Nassr escorrega novamente e sofre a segunda derrota em 20 jornadas. Só tinha perdido na segunda ronda, frente ao Al Taawon (1-0).

Na próxima jornada, a 21.ª, o Al Nassr recebe o Abha, a 18 de março. No mesmo dia, o Al-Ittihad visita o Al Fateh.