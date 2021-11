Cuca, treinador do Atlético Mineiro, não vai esquecer facilmente o jogo com o Grémio de Porto Alegre, para o campeonato brasileiro. A equipa de Hulk e Diego Costa venceu por 2-1 e o técnico foi infeliz nos festejos do segundo golo, acabando por fraturar o dedo mindinho da mão direita.



O treinador brasileiro mostrou o dedo fraturado ao Matías Zaracho e ainda foi gozado pelo jogador argentino., que fez o 1-0 e foi substituído pouco antes do penálti convertido por Eduardo Vargas, ao minuto 75.



Com um pouco de spray para atenuar as dores, Cuca manteve-se no relvado até ao final do jogo e celebrou a importante vitória, que deixa o Atlético Mineiro cada vez mais perto da conquista do título brasileiro.



Veja o vídeo: