Daniel dos Anjos está há três temporadas do Benfica, mas só fez jogos pela equipa B e pelos sub-23. Siqueira, antigo jogador encarnado e um dos representantes do jogador, diz que o brasileiro já merecia uma oportunidade e, que caso não a tenha em breve, poderá ser altura de «procurar outros ares».

«Tem números para estar na primeira equipa, surpreende-me que não esteja, porque tem de se trabalhar com os jovens de acordo com os números», afirmou, em declarações ao jornal O Jogo, referindo-se aos 11 golos marcados por Daniel dos Anjos em 19 jogos esta época.

«Devido ao que já fez, merecia uma oportunidade», frisou Siqueira, dizendo que «jogadores que fizeram o que ele fez, ou um talvez pouco menos, já tiveram oportunidades.»

Com o final da II liga devido à pandemia, Siqueira espera que o jogador de 24 anos seja chamado por Bruno Lage. «Ou integra a equipa A, ou se calhar vamos procurar novos ares. Com todo o respeito do mundo e até pela idade, o Benfica B está a ficar pequeno para ele. É um ano muito importante. Na próxima época, ele tem de estar num patamar mais exigente.»