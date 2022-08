A Taça de Portugal conquistada pelo Desportivo das Aves na temporada 2017/18, após o triunfo sobre o Sporting (2-1) no Jamor, está a ser leiloada.

Depois do valor de abertura de 800 euros, fixou-se como valor mínimo aceite 1.360 euros. Entretanto, o último lance vai em 1.361 euros. O leilão, que está ao cargo do Tribunal da Comarca do Porto, termina no início de outubro (dia 4).

Recorde-se que a SAD do Desportivo das Aves, que entrou em litígio com o clube, foi declarada insolvente no início de 2021 pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santo Tirso. No ano anterior, o clube tinha caído para as distritais do Porto.