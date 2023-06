O Desportivo de Chaves está a negociar a contratação com Bruno Pinheiro para assumir o comando técnico da equipa para a próxima temporada.

O ex-Estoril não só se enquadra no perfil definido pelo presidente da SAD, Francisco José Carvalho, como é o preferido para assumir os destinos da equipa, que ficou sem treinador após a saída de Vítor Campelos, consumada há dias, após recusar a proposta para a renovação de contrato.

Bruno Pinheiro encontra-se atualmente a trabalhar com a seleção sub-23 do Qatar, porém, tudo aponta para que se desvincule em breve, caso se confirme o acordo com os transmontanos.

Segundo apurou o Maisfutebol, além da mudança de treinador, o Desp. Chaves poderá apresentar nos próximos dias alterações na sua estrutura para o futebol profissional.