O Estoril venceu este sábado, por 2-0, na visita ao Desportivo de Chaves, e cimentou a liderança na II Liga.

O encontro começou com uma hora de atraso devido ao gelo no relvado e a temperatura rondou os zero graus durante todo o jogo.

Os golos de Crespo e Bruno Lourenço, aos 67 e 84 minutos, decidiram a partida e permitem ao Estoril somar 36 pontos, mais oito do que o segundo classificado, a Académica, que tem um jogo a menos. Os flavienses mantêm os 24 pontos no quinto lugar.