O médio João Mendes, de 27 anos, renovou contrato com o Desportivo de Chaves para a temporada 2022/2023, revelou esta sexta-feira o emblema que está de regresso à I Liga.

No comunicado divulgado nas redes sociais, o clube de Trás-os-Montes apontou que João Mendes foi «um dos grandes obreiros da subida de divisão», sem especificar, no entanto, a duração do contrato.

João Mendes, formado no Leixões, já competiu no principal escalão do futebol português ao serviço do Tondela, nas épocas 2018/2019 e 2020/2021. Soma ainda passagens por clubes como Gondomar, Gouveia, Operário Lagoa, Oliveirense, Académica e Estoril.