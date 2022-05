Apesar de o prazo ter expirado a 30 de maio, na última segunda-feira, o FC Porto vai avançar para a contratação definitiva de Stephen Eustáquio.



Os dragões vão investir quatro milhões de euros no internacional canadiano. Segundo apurou o Maisfutebol, este valor não entrará totalmente nos cofres do Paços de Ferreira, visto que o Desportivo de Chaves ainda detém 40 por cento do passe e o atleta os restantes dez por cento.



Eustáquio, de 25 anos, chegou aos campeões nacionais em janeiro e participou em 11 partidas, tendo conquistado a Liga e a Taça de Portugal. Antes de chegar à Capital do Móvel, o luso-canadiano passou por Cruz Azul, Leixões, Desp. Chaves e Torreense.



Apesar de ter sido internacional jovem por Portugal, Stephen optou por representar o a seleção principal do Canadá (leva 22 jogos e três golos até ao momento), país onde nasceu, e deverá estar entre os eleitos do selecionador John Herdman para a fase final do Mundial 2022, no Qatar.