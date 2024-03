Moreno Teixeira acredita que o Desp. Chaves pode criar uma surpresa na visita ao Estádio da Luz, esta sexta-feira.

Na antevisão ao encontro, diante dos encarnados, o técnico dos flavienses refere que a equipa vai abordar o jogo com o objetivo de pontuar, ainda que «poucos acreditem que seja possível».

«Pausa nas competições internas levou alguns atletas até às respetivas competições, no Benfica, acredito que o Di María seja o único ausente. Olhamos para este jogo com vontade de pontuar, apesar de serem poucos os que acreditam que isso seja possível, pela nossa posição no campeonato», admite o treinador.

Moreno aborda ainda o caso de Dário Essugo, que recentemente tinha sido suspenso por 30 dias, na sequência dos incidentes no V. Guimarães-Sporting, ainda antes do empréstimo ao emblema de Trás-os-Montes. O técnico confirma a presença do jogador entre os convocados, por indicação da administração, depois do tribunal ter aceite a providência cautelar, referente ao castigo, mas não revela a titularidade do internacional sub-19.

«A administração confirmou-me que ele pode ir a jogo, ainda assim, participou recentemente num jogo dos sub-19 e sofreu uma carga física alta, então temos de perceber se está em condições para ser titular. Ainda assim, o que posso confirmar é que o Essugo pode ser opção para o jogo com o Benfica», explica o técnico.

O jogo entre Benfica e Desp. Chaves está marcado para esta sexta-feira, às 18h, no Estádio da Luz.