Dário Essugo poderá ser opção no Desportivo de Chaves para o embate com o Benfica, no Estádio da Luz, na próxima sexta-feira, depois de um tribunal ter aceitado uma providência cautelar que suspende o castigo de trinta dias que o jogador cedido pelo Sporting estava a cumprir.

Segundo várias fontes ligadas ao processo, o Tribunal Central Administrativo do Sul julgou procedente a providência cautelar apresentada pelo jovem médio relativamente à suspensão de 30 dias, alegando ausência de provas e violação dos seus direitos de defesa.

Contactado pela agência Lusa, o clube transmontano apenas confirmou que Dário Essugo, de 19 anos, regressa esta quarta-feira a Chaves, depois de ter estado ao serviço da seleção portuguesa de sub-19 que, na terça-feira, falhou o apuramento para o Europeu da categoria.

O médio formado no Sporting foi castigado, a 19 de março, com pena de suspensão por 30 dias e uma multa de 1.020 euros, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pelos incidentes ocorridos após a derrota dos leões na visita ao Vitória de Guimarães (2-3), a 9 de dezembro de 2023.