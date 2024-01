O treinador-adjunto do Desp. Chaves, Luís Morgado, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao Sporting (3-0), em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Sporting marca no pior momento?] «Acho que entrámos bem no jogo, criámos perigo numa bola parada, depois o Sporting teve três oportunidades, mas tivemos demérito. Depois não podemos sofrer numa bola parada. Aí não há talento, tínhamos de ter resolvido aquele lance. Depois o Sporting faz o 2-0 a abrir a segunda parte e tira-nos do jogo.

Com uma equipa grande, o terceiro golo tira-nos do jogo. o 3-0 é pesado por aquilo que os jogadores fizeram. É aprender com os erros, isto vai virar agora e acho que os jogadores já estão a assimilar as as ideias. Agora é preparar o Rio Ave.

[Vasco Fernandes a médio] Foi essa a aposta, para dar equilíbrio. É um jogador inteligente, pode jogar em qualquer posição, e o que interessa é que veio com o espírito para ajudar.

[Haverá reforços] Isso é um assunto para o Moreno falar, não me cabe a mim falar sobre isso.»