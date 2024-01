O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Desp. Chaves (3-0), em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Sporting tornou o jogo fácil?] As condições do campo dificultaram o jogo, mas adaptámo-nos bem. Estivemos sempre mais perto do golo. Falhámos algumas oportunidades, mas chegamos à vantagem de forma justa. Ao intervalo foi difícil tirar o Quaresma, mas precisávamos do Coates para controlar as bolas longas. A equipa adaptou-se bem ao jogo e foi uma vitória justa.

[Significado da liderança no fim da primeira volta] Claro que queremos ficar em primeiro, mas o mais importante foi a resposta. Estes jogos são para se ganhar, não é para jogar tão bem. Têm de vir ao de cima algumas coisas e vieram.

[Aposta em Essugo como ala direito?] O Abass entrou e estava a criar problemas e queríamos um jogador fresco para pressionar a bola, também metemos o Neto. Foi uma necessidade, o Essugo vai ser médio-centro, é a posição dele.

[Edwards ficou de fora, estará apto no próximo jogo?] Sim, estará apto. Ainda estava limitado. Há males que vêm por bem, facilitou a escolha e o Trincão fez um grande jogo. Há treinadores com sorte por estes dias.»