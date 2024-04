O treinador do Desp. Chaves, Moreno, garantiu este sábado que a equipa está focada no que pode controlar na receção ao Estoril, da 30.ª jornada da Liga.

Depois da importante vitória em casa do Vizela, o técnico flaviense admitiu que a semana de trabalho ficou marcada «por caras mais alegres», embora «não muito diferente» do habitual.

«Sabemos da nossa situação, que está difícil. Ficava muito mais difícil se não tivéssemos ganhado em Vizela, é um facto, agora, compete-nos todas as semanas, todos os dias, todos os jogos, sermos profissionais exemplares, representar a história deste clube, a região o melhor que sabemos», afirmou.

«Percebemos a valia do Estoril Praia, a qualidade individual, mas [temos] de melhorar ainda coisas em função do que fizemos em Vizela, jogar melhor, entregarmo-nos de corpo e alma ao jogo, e depois vemos no que dá. É assim que vamos estar até ao final do campeonato», assegurou.

Moreno elogiou o «jogo coletivo bem trabalho» do Estoril, mas frisou que está focado na equipa que lidera: «Se eu me desfocar, se começar aqui a elogiar em demasia aquilo que é o adversário, que tem qualidade, não nos preocupamos com aquilo que realmente importa e conseguimos controlar, que somos nós. Portanto, o nosso foco terá de ser em nós, reconhecer e respeitar os adversários todos da mesma forma, mas irmos para jogo e competir.»

Guima e Cafú Phete, lesionados, não poderão a ir a jogo, ao passo que Sandro Cruz está de regresso.

O Desp. Chaves recebe o Estoril este domingo, a partir das 15h30.