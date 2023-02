Vitor Campelos espera um jogo equilibrado frente ao Rio Ave, num jogo da 22.ª jornada da Liga, que acontece quando as equipas estão separadas por dois pontos, quando o final do campeonato se aproxima da fase decisiva.

«É certo que estamos quase a entrar no último terço do campeonato e sabemos que os pontos estão cada vez mais difíceis, porque as equipas lutam todas pelos seus objetivos e, quando se aproxima o final da época, serão ainda mais. Por isso, antevê-se que seja um jogo competitivo, difícil para ambas as equipas», referiu o treinador do Desp. Chaves, citado pela Lusa.

«Queremos vencer fora de portas, até porque, [esta época], temos mais vitórias fora do que em nossa casa. O nosso adversário tem uma equipa recheada de bons valores, um bom plantel e, por isso, perspetiva-se um jogo difícil [em] que nós queremos fazer tudo para fazer um bom jogo e ficar com os três pontos», reforçou.

Para esta tarefa, Campelos volta a poder contar com Bruno Langa, de regresso após castigo, e com Héctor Hernández e Luther Singh, que voltam a ser opção depois de uma paragem longa.

«É ótimo tê-los connosco, como também queremos muito que os outros jogadores que estão fora regressem. Como sempre disse, todos juntos somos mais fortes, mas temos de ter consciência que, quando as paragens são longas, e por muito que os jogadores queiram e que trabalhem no máximo, o seu ritmo competitivo não é igual como se estivessem a ser utilizados regularmente», alertou Vítor Campelos.

O treinador continua a não poder contar Edu, João Correia, Jonny Arriba, Paulo Vítor, Sidy Sarr e Obiora no boletim clínico, a par de Euller, em dúvida para a deslocação a Vila do Conde.

O Desp. Chaves visita o Rio Ave, neste domingo, às 15h30, no Estádio Municipal dos Arcos.