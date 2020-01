A Liga confirmou nesta quarta-feira o encerramento do processo de inscrição de Weigl, reforço do Benfica que chega do Dortmund.

Na terça-feira a Liga já tinha informado sobre a entrada da inscrição, mas ainda aguardava a chegada do certificado internacional, situação que foi regularizada agora.

O médio alemão pode assim defrontar o Desp. Aves, na sexta-feira, e estrear-se no campeonato na sexta-feira, caso seja esse o desejo de Bruno Lage.