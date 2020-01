O Desportivo das Aves-Santa Clara de sábado, relativo à 15.ª jornada da Liga, tornou-se no jogo com menos passes certos até ao momento no principal campeonato português em 2019/2020.

O duelo entre avenses e açorianos, que terminou com vitória dos visitantes por 1-0, teve um total de 316 passes precisos por parte dos dois emblemas, de acordo com as estatísticas elaboradas pelo SofaScore para o Maisfutebol, através dos dados da Opta.

O número mais baixo nesse detalhe do jogo até ao momento superou outro que, curiosamente, também tinha o Desp. Aves em campo. A receção ao Braga, que terminou com vitória dos comandados de Nuno Manta, a 7 de dezembro, teve 374 passes certos, agora o segundo número mais baixo na Liga nas jornadas já disputadas. Os avenses surgem também no terceiro jogo com registo mais baixo: o jogo ante o Boavista, no Bessa, teve 387 passes.

A fechar o top-5 surgem o Moreirense-Belenenses e o Moreirense-Boavista, com 419 e 435 passes certos realizados no total, entre as duas equipas.

Belenenses domina jogos com mais bolas longas

Com quase metade do campeonato cumprido, há outro dado que salta à vista e também relacionado com a posse de bola e os passes: os jogos com o maior número de bolas longas.

Neste capítulo, o Belenenses domina os cinco jogos com maior número de bolas longas - definidas pela Opta como qualquer passe que tenha mais de 30 metros - estando em quatro deles. O jogo que teve mais bolas longas foi o Belenenses-Rio Ave, com um total de 184.