O setor desportivo gerou 1,9 mil milhões de euros de volume de negócios em 2021, o que significa um aumento de 11,9% em relação ao ano anterior, segundo dados esta quarta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados do Sistema de Contas Integradas das Empresas, presentes no relatório «Desporto em Números 2022», as empresas do setor desportivo registaram valor acrescentado bruto (VAB) de 731,9 milhões de euros, tópico onde se nota a maior subida (23,2%).

Existem 14.368 empresas registadas, mais 4,5% em relação ao ano anterior, com 45,7% do volume de negócios gerado por empresas de gestão de instalações desportivas, clubes desportivos, ginásios e outras atividades.

O financiamento público por parte das câmaras municipais subiu para 323,3 milhões de euros em 2021, enquanto o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) às federações foi de 41 milhões, menos 3% do que no ano anterior.

A despesa média por habitante em atividades e equipamentos desportivos foi de 31,2 euros.

Os dados de 2022 ainda são provisórios, mas apontam que os salários dos trabalhadores do setor subiram 4,7%, para uma média mensal bruta de 1.366 euros. Os salários mais altos registam-se nos clubes desportivos (2.645 euros).

No ano passado, trabalhavam no setor cerca de 44,5 mil pessoas, uma subida de 20,3%, e na sua maioria homens (64,5%), mais de metade abaixo dos 34 anos.

Registaram-se também aumentos nos preços dos bens e serviços desportivos, tais como na assistência (7,1%), na compra de bicicletas (6,5%) e na participação (1,9%).

Em 2021, eram 9.893 os clubes desportivos regularizados, menos 10,6% do que em 2020, com uma descida acentuada no número de praticantes, para os 483.829, um decréscimo de 17,7%. O futebol regista o maior número de praticantes, 26% do total, e os homens predominam em vários desportos. Nota para o dado que indica que 93,3% dos futebolistas do país são do género masculino. Existiam 712 praticantes de alto rendimento em 2022, 62,1% homens.

No setor das exportações de bens desportivos, o crescimento em 2022 face a 2021 foi de 7,6%, para um valor que atinge os 580,1 milhões de euros, com um saldo positivo de 175,6 milhões. O maior destaque vai para as bicicletas. Os bens de ginástica e natação são os principais responsáveis na importação, além do calçado.